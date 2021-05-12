Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Компанию не дадут ликвидировать, если захотели доначислить. Суды не помогут

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Ликвидация
Версия для печати
Скачать

Налоговики не дают ликвидировать компанию, формально отказав из-за непредоставления ликвидационного баланса. При этом, налоговой проверки в тот момент не проводилось, инспекторы лишь собирались принять решение о проведении ВНП. А суд в трех инстанциях принял сторону налоговиков. 

Причем, претензии налоговиков возникли из-за сомнительных (на их взгляд) контрагентов ликвидируемой компании. Они потребовали пояснений, компания отказалась их давать, налоговики доначислили около 20 млн, и указали на недостоверность сведений в подаваемом ликвидационном балансе. Дескать, в нем этой задолженности перед бюджетом не указано. В итоге — отказ в регистрации. Суды указали, что налоговики все сделали правильно.

Рассказал партнер Аудиторской Группы «Капитал» Виктор Иваницкий на своей странице в Facebook.

«К вопросу о добровольной ликвидации юридического лица.

Если у ФНС есть подозрения в отношении налогоплательщика (в данном случае по отношениям с «проблемными контрагентам») – ликвидации не будет. Не имеет значения тот факт, что это всего лишь подозрения налогового органа на момент подачи заявления об исключении из ЕГРЮЛ и ликвидационного баланса.

Будет вывод о том, что сведения в ликвидационном балансе в части расчетов с бюджетом недостоверны, далее последует отказ в ликвидации, а потом выездная проверка.

Постановление Арбитражного суда Волго–Вятского округа от 29.03.2021г. по делу № А82-3702/2020. И все это будет оценено судами, как правомерные действия ФНС.

Как следует из материалов дела и установили суды, ООО «Сангира+» зарегистрировано в ЕГРЮЛ в качестве юридического лица 25.02.2005. Единственным участником Общества 27.08.2019 принято решение № 20 о добровольной ликвидации юридического лица; создана ликвидационная комиссия, председателем которой назначен Русинов Ю.А.

Инспекция 04.09.2019 внесла в ЕГРЮЛ запись № 2197627456750 о том, что Общество находится в процессе ликвидации (Межрайонная ИФНС России № 7 по Ярославской области). Сообщение о принятии единственным участником Общества решения о ликвидации организации опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 18.09.2019 № 37 (753) от 18.09.2019.

В регистрирующий орган 10.12.2019 поступило уведомление по форме № Р15001 о составлении промежуточного ликвидационного баланса Общества. Регистрирующий орган 17.12.2019 внес в ЕГРЮЛ запись № 2197627620232 о составлении промежуточного ликвидационного баланса юридического лица.

В Инспекцию 11.12.2019 поступило заявление по форме № Р16001 о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией, к которому приложил решение единственного участника ООО «Сангира+» от 04.12.2019 № 23 об утверждении ликвидационного баланса, ликвидационный баланс в виде бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.12.2019.

В регистрирующий орган 18.12.2019 поступило возражение МИФНС № 5 относительно ликвидации ООО «Сангира+» в связи с предстоящим принятием решения о проведении в отношении Общества выездной налоговой проверки, а также наличием у организации задолженности перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость.

Теперь немного выдержек из Решения Арбитражного суда Ярославской области от 05.10.2020 по этому делу.

После отражения в информационных ресурсах налоговых органов сведений о предоставлении ООО «Сангира+» уведомления о ликвидации юридического лица инспекция провела анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества за период 2017-6 месяцев 2019 г.

В результате инспекцией были установлены сомнительные сделки ООО «Сангира+» с рядом организаций, в результате которых фактически не сформирован источник для принятия Обществом в указанные периоды налоговых вычетов по НДС; предполагаемым выгодоприобретателем по сомнительным операциям является ООО «Сангира+».

В адрес ООО «Сангира+» инспекцией были направлены уведомления о вызове в налоговый орган 23.09.2019 для дачи пояснений по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с организациями ООО «Форвард», ООО «Лесснаб», ООО «Древстрой», ООО «Ресурс», ООО «Транском», ООО «Интерлогистик», ООО «Цитрус», ООО «Трансгруз», ООО «Экотрейд» по вопросу наличия расхождений между показателями, указанными в налоговых декларациях по НДС по строке «Реализация товаров (работ, услуг)» и декларации по налогу на прибыль организаций по строке «Доходы от реализации» за 2017, 2018 годы и 6 месяцев 2019 года, а также по вопросу причины ликвидации.

Также в ходе проводимых инспекцией мероприятий Обществу 13.09.2019 и 20.09.2019 по ТКС были направлены требования о представлении документов (информации), требования получены. 23.09.2019 при участии представителя ООО «Сангира+» главного бухгалтера Беляковой Г.Ю. проведена рабочая встреча по вопросу уточнения налоговых обязательств по операциям с высоким уровнем риска с целью побуждения налогоплательщика к самостоятельному уточнению налоговых обязательств с указанными выше контрагентами.

Представитель устно уведомила о несогласии уточнять налоговые обязательства Общества, ссылаясь на расчеты с кредиторами. 28.10.2019 инспекцией направлено ООО «Сангира+» уведомление № 15645 о вызове в налоговый орган для дачи пояснений по вопросу финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Интерлогистик», ООО Цитрус», ООО «Трансгруз», уведомление получено 01.11.2019.

В назначенное время 06.11.2019 представитель Общества в инспекцию не явился. В результате анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества налоговый орган пришел к выводу о совершении ООО «Сангира+» предполагаемых правонарушений и соответствующей сумме задолженности перед бюджетом.

11.12.2019 ООО «Сангира+» представлены в регистрирующий орган заявление по форме Р16001 о государственной регистрации в связи с его ликвидацией, решение единственного участника ООО «САНГИРА+» от 04.12.2019 № 23 об утверждении ликвидационного баланса, ликвидационный баланс в виде бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.12.2019.

16.12.2019 инспекция направила в Межрайонную инспекцию ФНС России № 7 по Ярославской области возражение по форме № Р38001 относительно предстоящей ликвидации ООО «САНГИРА+» в связи с предстоящим принятием решения о проведении в отношении ООО «САНГИРА+» выездной налоговой проверки с предполагаемой суммой к доначислению 19 609 700 руб.

Теперь обратно к Постановлению Арбитражного суда Волго – Вятского округа от 29.03.2021г. Инспекция приняла решение о приостановлении государственной регистрации юридического лица от 18.12.2019 с указанием в срок до 07.01.2020 представить документы и пояснения, опровергающие предположение о недостоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ. ООО «Сангира+» представило письменные возражения, в котором сообщило о достоверности ликвидационного баланса.

МИФНС № 5 16.01.2020 принято решение № 1 о проведении выездной налоговой проверки в отношении ООО «Сангира+»; данное решение в тот же день направлено Обществу и в Инспекцию.

Инспекция 17.01.2020 приняла решение № 23535А об отказе в государственной регистрации в связи с представлением Обществом ликвидационного баланса, содержащего недостоверные сведения. Решением Управления от 26.02.2020 № 16 решение нижестоящего налогового органа оставлено без изменения. ООО «Сангира+» не согласилось с решением Инспекции от 17.01.2020 № 23535А и обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным.

Арбитражный суд Ярославской области отказал в удовлетворении заявленного требования. Суд пришел к выводу, что документы, представленные для государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией, не могли рассматриваться, как надлежащим образом оформленные, а установленный порядок проведения процедуры ликвидации – соблюденным.

Второй арбитражный апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции и оставил его решение без изменения. Рассмотрев кассационную жалобу, Арбитражный суд Волго-Вятского округа не нашел правовых оснований для ее удовлетворения.

Таким образом, представление заявления, содержащего недостоверные сведения, равно как и представление ликвидационного баланса, не отражающего действительного имущественного положения ликвидируемого юридического лица и его расчеты с кредиторами, следует рассматривать как непредставление в регистрирующий орган документов, содержащих необходимые сведения, что является основанием для отказа в государственной регистрации ликвидации юридического лица на основании подпункта «а» пункта 1 статьи 23 Закона № 129-ФЗ.

Суды установили, и это не противоречит материалам дела, что ликвидационный баланс Общества, предъявленный в Инспекцию 11.12.2019 вместе с заявлением о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией, не содержал сведений о предъявленных кредиторами требованиях к ликвидируемому юридическому лицу.

Вместе с тем, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, приняв во внимание наличие возражений МИФНС № 5 относительно ликвидации Общества и последующее принятие налоговым органом решения о проведении выездной налоговой проверки в отношении Общества, суды установили, что в рассматриваемом случае представленные Обществом для государственной регистрации документы в связи с его ликвидацией не отражают действительное имущественное положение ликвидируемого юридического лица и не могут рассматриваться как документы, надлежащим образом оформленные.

При таких обстоятельствах суды сделали правильный вывод о наличии у регистрирующего органа правовых оснований для отказа в государственной регистрации в связи с ликвидацией ООО «Сангира+».

Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать авторский онлайн-курс «Налоговая безопасность бизнеса: какие схемы опасны, а какие нет». Со скидкой 40%.
Онлайн-курс
Прием и увольнение работников: кадровый учет без штрафов
Научим оформлять документы так, чтобы ни один инспектор не подкопался
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама