Налоговики не дают ликвидировать компанию, формально отказав из-за непредоставления ликвидационного баланса. При этом, налоговой проверки в тот момент не проводилось, инспекторы лишь собирались принять решение о проведении ВНП. А суд в трех инстанциях принял сторону налоговиков.

Причем, претензии налоговиков возникли из-за сомнительных (на их взгляд) контрагентов ликвидируемой компании. Они потребовали пояснений, компания отказалась их давать, налоговики доначислили около 20 млн, и указали на недостоверность сведений в подаваемом ликвидационном балансе. Дескать, в нем этой задолженности перед бюджетом не указано. В итоге — отказ в регистрации. Суды указали, что налоговики все сделали правильно.

Рассказал партнер Аудиторской Группы «Капитал» Виктор Иваницкий на своей странице в Facebook.

«К вопросу о добровольной ликвидации юридического лица.

Если у ФНС есть подозрения в отношении налогоплательщика (в данном случае по отношениям с «проблемными контрагентам») – ликвидации не будет. Не имеет значения тот факт, что это всего лишь подозрения налогового органа на момент подачи заявления об исключении из ЕГРЮЛ и ликвидационного баланса.

Будет вывод о том, что сведения в ликвидационном балансе в части расчетов с бюджетом недостоверны, далее последует отказ в ликвидации, а потом выездная проверка.

Постановление Арбитражного суда Волго–Вятского округа от 29.03.2021г. по делу № А82-3702/2020. И все это будет оценено судами, как правомерные действия ФНС.

Как следует из материалов дела и установили суды, ООО «Сангира+» зарегистрировано в ЕГРЮЛ в качестве юридического лица 25.02.2005. Единственным участником Общества 27.08.2019 принято решение № 20 о добровольной ликвидации юридического лица; создана ликвидационная комиссия, председателем которой назначен Русинов Ю.А.

Инспекция 04.09.2019 внесла в ЕГРЮЛ запись № 2197627456750 о том, что Общество находится в процессе ликвидации (Межрайонная ИФНС России № 7 по Ярославской области). Сообщение о принятии единственным участником Общества решения о ликвидации организации опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 18.09.2019 № 37 (753) от 18.09.2019.

В регистрирующий орган 10.12.2019 поступило уведомление по форме № Р15001 о составлении промежуточного ликвидационного баланса Общества. Регистрирующий орган 17.12.2019 внес в ЕГРЮЛ запись № 2197627620232 о составлении промежуточного ликвидационного баланса юридического лица.

В Инспекцию 11.12.2019 поступило заявление по форме № Р16001 о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией, к которому приложил решение единственного участника ООО «Сангира+» от 04.12.2019 № 23 об утверждении ликвидационного баланса, ликвидационный баланс в виде бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.12.2019.

В регистрирующий орган 18.12.2019 поступило возражение МИФНС № 5 относительно ликвидации ООО «Сангира+» в связи с предстоящим принятием решения о проведении в отношении Общества выездной налоговой проверки, а также наличием у организации задолженности перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость.

Теперь немного выдержек из Решения Арбитражного суда Ярославской области от 05.10.2020 по этому делу.

После отражения в информационных ресурсах налоговых органов сведений о предоставлении ООО «Сангира+» уведомления о ликвидации юридического лица инспекция провела анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества за период 2017-6 месяцев 2019 г.

В результате инспекцией были установлены сомнительные сделки ООО «Сангира+» с рядом организаций, в результате которых фактически не сформирован источник для принятия Обществом в указанные периоды налоговых вычетов по НДС; предполагаемым выгодоприобретателем по сомнительным операциям является ООО «Сангира+».

В адрес ООО «Сангира+» инспекцией были направлены уведомления о вызове в налоговый орган 23.09.2019 для дачи пояснений по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с организациями ООО «Форвард», ООО «Лесснаб», ООО «Древстрой», ООО «Ресурс», ООО «Транском», ООО «Интерлогистик», ООО «Цитрус», ООО «Трансгруз», ООО «Экотрейд» по вопросу наличия расхождений между показателями, указанными в налоговых декларациях по НДС по строке «Реализация товаров (работ, услуг)» и декларации по налогу на прибыль организаций по строке «Доходы от реализации» за 2017, 2018 годы и 6 месяцев 2019 года, а также по вопросу причины ликвидации.

Также в ходе проводимых инспекцией мероприятий Обществу 13.09.2019 и 20.09.2019 по ТКС были направлены требования о представлении документов (информации), требования получены. 23.09.2019 при участии представителя ООО «Сангира+» главного бухгалтера Беляковой Г.Ю. проведена рабочая встреча по вопросу уточнения налоговых обязательств по операциям с высоким уровнем риска с целью побуждения налогоплательщика к самостоятельному уточнению налоговых обязательств с указанными выше контрагентами.

Представитель устно уведомила о несогласии уточнять налоговые обязательства Общества, ссылаясь на расчеты с кредиторами. 28.10.2019 инспекцией направлено ООО «Сангира+» уведомление № 15645 о вызове в налоговый орган для дачи пояснений по вопросу финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Интерлогистик», ООО Цитрус», ООО «Трансгруз», уведомление получено 01.11.2019.

В назначенное время 06.11.2019 представитель Общества в инспекцию не явился. В результате анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества налоговый орган пришел к выводу о совершении ООО «Сангира+» предполагаемых правонарушений и соответствующей сумме задолженности перед бюджетом.

11.12.2019 ООО «Сангира+» представлены в регистрирующий орган заявление по форме Р16001 о государственной регистрации в связи с его ликвидацией, решение единственного участника ООО «САНГИРА+» от 04.12.2019 № 23 об утверждении ликвидационного баланса, ликвидационный баланс в виде бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.12.2019.

16.12.2019 инспекция направила в Межрайонную инспекцию ФНС России № 7 по Ярославской области возражение по форме № Р38001 относительно предстоящей ликвидации ООО «САНГИРА+» в связи с предстоящим принятием решения о проведении в отношении ООО «САНГИРА+» выездной налоговой проверки с предполагаемой суммой к доначислению 19 609 700 руб.

Теперь обратно к Постановлению Арбитражного суда Волго – Вятского округа от 29.03.2021г. Инспекция приняла решение о приостановлении государственной регистрации юридического лица от 18.12.2019 с указанием в срок до 07.01.2020 представить документы и пояснения, опровергающие предположение о недостоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ. ООО «Сангира+» представило письменные возражения, в котором сообщило о достоверности ликвидационного баланса.

МИФНС № 5 16.01.2020 принято решение № 1 о проведении выездной налоговой проверки в отношении ООО «Сангира+»; данное решение в тот же день направлено Обществу и в Инспекцию.

Инспекция 17.01.2020 приняла решение № 23535А об отказе в государственной регистрации в связи с представлением Обществом ликвидационного баланса, содержащего недостоверные сведения. Решением Управления от 26.02.2020 № 16 решение нижестоящего налогового органа оставлено без изменения. ООО «Сангира+» не согласилось с решением Инспекции от 17.01.2020 № 23535А и обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным.

Арбитражный суд Ярославской области отказал в удовлетворении заявленного требования. Суд пришел к выводу, что документы, представленные для государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией, не могли рассматриваться, как надлежащим образом оформленные, а установленный порядок проведения процедуры ликвидации – соблюденным.

Второй арбитражный апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции и оставил его решение без изменения. Рассмотрев кассационную жалобу, Арбитражный суд Волго-Вятского округа не нашел правовых оснований для ее удовлетворения.

Таким образом, представление заявления, содержащего недостоверные сведения, равно как и представление ликвидационного баланса, не отражающего действительного имущественного положения ликвидируемого юридического лица и его расчеты с кредиторами, следует рассматривать как непредставление в регистрирующий орган документов, содержащих необходимые сведения, что является основанием для отказа в государственной регистрации ликвидации юридического лица на основании подпункта «а» пункта 1 статьи 23 Закона № 129-ФЗ.

Суды установили, и это не противоречит материалам дела, что ликвидационный баланс Общества, предъявленный в Инспекцию 11.12.2019 вместе с заявлением о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией, не содержал сведений о предъявленных кредиторами требованиях к ликвидируемому юридическому лицу.

Вместе с тем, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, приняв во внимание наличие возражений МИФНС № 5 относительно ликвидации Общества и последующее принятие налоговым органом решения о проведении выездной налоговой проверки в отношении Общества, суды установили, что в рассматриваемом случае представленные Обществом для государственной регистрации документы в связи с его ликвидацией не отражают действительное имущественное положение ликвидируемого юридического лица и не могут рассматриваться как документы, надлежащим образом оформленные.

При таких обстоятельствах суды сделали правильный вывод о наличии у регистрирующего органа правовых оснований для отказа в государственной регистрации в связи с ликвидацией ООО «Сангира+».