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Программа туристического кэшбэка продлена до конца года

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Рубрика Экономика России
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Правительство продлило до конца 2021 года программу туристического кешбэка, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Он отметил, что представители туристического бизнеса в разных регионах страны говорили в личных беседах с ним, что эта программа действительно пользуется большой популярностью.

Почти 1 млн россиян к началу мая воспользовались программой туристического кешбэка на общую сумму в 4 млрд рублей.

Сам Мишустин призался, что предпочитает говорить не «кешбэк», а по-русски — возмещение части затрат, в данном случае — через карту «Мир» при путешествиях по России.

Программа была запущена по поручению президента в условиях, когда многие граждане не смогли поехать на отдых за границу. Мишустин рассчитывает, что это поможет регионам создать рабочие места в самых разных отраслях, сберечь уникальные памятники истории и культуры, здравницы и курорты. Кроме того, это должно стать стимулом для инвесторов вкладываться в новые проекты в туристической сфере и поможет привлечь в Россию гостей из-за рубежа.

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