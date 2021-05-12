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Досрочный выход на пенсию не является причиной неотработки срока ученического договора

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Рубрика Пенсии
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Досрочный выход на пенсию не является фактом утраты трудоспособности. Поэтому отработать срок по ученическому договору все равно придется.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Определении от 23.03.2021 № 88-3886/2021 пришел к выводу, что досрочный выход на пенсию не признается уважительной причиной для неотработки срока, указанного в ученическом договоре. Данный факт не означает, что человек больше не может выполнять трудовые функции из-за возраста. Тем более если за своим пенсионным правом работник обратился не сразу, а спустя год. Такой спор должен быть рассмотрен в совокупности с другими условиями. Дело было направлено на повторное рассмотрение.

В ученическом договоре прописывается срок, который человек должен отработать на данной должности после прохождение профессиональной подготовки. В противном случае работника могут обязать возместить расходы на обучение. Исключение — увольнение по уважительным причинам, например, переезд в другую местность, по медицинским противопоказаниям или выход на пенсию по старости.

Скачайте определение от 23.03.2021 № 88-3886/202.

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