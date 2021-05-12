Досрочный выход на пенсию не является причиной неотработки срока ученического договора

Досрочный выход на пенсию не является фактом утраты трудоспособности. Поэтому отработать срок по ученическому договору все равно придется.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Определении от 23.03.2021 № 88-3886/2021 пришел к выводу, что досрочный выход на пенсию не признается уважительной причиной для неотработки срока, указанного в ученическом договоре. Данный факт не означает, что человек больше не может выполнять трудовые функции из-за возраста. Тем более если за своим пенсионным правом работник обратился не сразу, а спустя год. Такой спор должен быть рассмотрен в совокупности с другими условиями. Дело было направлено на повторное рассмотрение.

В ученическом договоре прописывается срок, который человек должен отработать на данной должности после прохождение профессиональной подготовки. В противном случае работника могут обязать возместить расходы на обучение. Исключение — увольнение по уважительным причинам, например, переезд в другую местность, по медицинским противопоказаниям или выход на пенсию по старости.

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