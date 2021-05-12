Летом заработают новые меры поддержки для семей с детьми

В ходе выступления в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми.

«Мы начали и будем поддерживать родителей все то время, пока растет их ребенок. Помощь получат и будущие мамы. С 1 июля ежемесячно специальные выплаты будут назначаться женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации. В среднем по стране по шесть тысяч триста рублей», — сказал он.

Он добавил, что больничный по уходу за ребенком будут оплачивать в размере 100 % среднего заработка.

Кроме того, поддержку получат малообеспеченные одинокие родители.

С 1 июля на детей в возрасте от 8 до 16 лет, растущим в таких семьях, будет выплачиваться в среднем по 5 600 рублей.

Кроме того, в августе будут сделаны единовременные выплаты по 10 000 рублей семьям, где есть школьники и будущие первоклассники.