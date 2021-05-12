Оплата бонусами: как правильно «заполнить» чек

Стоимость товара в чеке при оплате бонусами должна быть равна сумме, которую оплачивает покупатель.

ФНС в Письме от 30.04.2021 № АБ-4-20/6093 пояснила, как должен выглядеть чек при оплате бонусами:

при полной оплате : цена предмета расчета (тег 1079), стоимость предмета расчета (тег 1043) и сумма по чеку (тег 1217) равны 0 руб;

: цена предмета расчета (тег 1079), стоимость предмета расчета (тег 1043) и сумма по чеку (тег 1217) равны 0 руб; при частичной оплате: цена предмета расчета (тег 1079), стоимость предмета расчета (тег 1043) и сумма по чеку (тег 1217) равны фактически уплаченной стоимости.

Дополнительно в кассовый чек можно внести информацию о количестве списанных и оставшихся баллах, а также об их стоимостном эквиваленте. Такая информация прописывается внизу чека.

Оплата бонусами предусматривается программой лояльности, в которой прописывается стоимостной эквивалент балла и допустимый процент оплаты бонусами. При таком виде оплате реализация классифицируется как расчет встречным предоставлением.