Ожидаемый период для накопительной пенсии в 2022 году не увеличится

Минтруд опубликовал текст проекта, которым утверждается ожидаемый период выплаты накопительной пенсии.

В 2022 году он составит 264 месяца (22 года).

Напомним, такой же показатель действует и в 2021 году.

В 2020 году ожидаемый период составлял 258 месяцев.

Этот показатель фигурирует в знаменателе пенсионной формулы и чем он больше, тем пенсия меньше.

Добавим, пенсионный возраст, дающий право на получение накопительной пенсии, остался в прежних границах — на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Таким образом, чтобы в виде пенсии выбрать все свои пенсионные накопления, мужчина должен прожить минимум до 82 лет, а женщина — до 77 лет.