Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Ожидаемый период для накопительной пенсии в 2022 году не увеличится

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Пенсии
Версия для печати

Минтруд опубликовал текст проекта, которым утверждается ожидаемый период выплаты накопительной пенсии.

В 2022 году он составит 264 месяца (22 года).

Напомним, такой же показатель действует и в 2021 году.

В 2020 году ожидаемый период составлял 258 месяцев.

Этот показатель фигурирует в знаменателе пенсионной формулы и чем он больше, тем пенсия меньше.

Добавим, пенсионный возраст, дающий право на получение накопительной пенсии, остался в прежних границах — на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Таким образом, чтобы в виде пенсии выбрать все свои пенсионные накопления, мужчина должен прожить минимум до 82 лет, а женщина — до 77 лет.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Ошибки бухгалтеров: как исправлять в разных ситуациях
Практический алгоритм с проводками и примерами корректировки отчетности
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама