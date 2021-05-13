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Компания платила за услуги ИП, которого исключили из ЕГРИП

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Новости на «Клерке» сподвигли нашу читательница «пробить» по ЕГРИП контрагента-ИП, за услуги которого фирма перечисляет деньги не на расчетный счет, а на карту.

Результат неприятно удивил бухгалтера.

Оказалось, что ИП был исключен из ЕГРИП еще в марте этого года. Уже после этого события фирма платила деньги данному контрагенту, полагая, что он является ИП. Более того, в ближайшее время планируется новая транзакция в его адрес.

Теперь получается, что данные суммы надо было облагать страховыми взносами, удерживать НДФЛ, отражать эти выплаты в отчетности.

Почему же ИП не предупредил о своем «закрытии»?

Как оказалось, он об этом сам не знал. Звонок бухгалтера стал для него шоком. Человек был уверен, что до сих пор числится в статусе ИП.

Напомним, право исключать из ЕГРИП недействующих предпринимателей ФНС получила с 1 сентября 2020 года. За 8 месяцев ФНС принудительно «закрыла» более 500 тыс. ИП.

Добавим, обсуждение происходит в теме форума «Исключение агента ИП из ЕГРИП».

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