С 1 июля потребкооперативы будут сдавать отчет о полном внесении паевых взносов за недвижимость

Потребительские кооперативы обязаны отчитываться в налоговую о полном внесении паевых взносов за недвижимое имущество, предоставленное своим членам и иным лицам, имеющим право на паенакопления.

С 1 июля 2021 года вступят в пункт 9.5 статьи 85 НК РФ, предупреждает ФНС на своем сайте. Отчет надо будет отправить в течение 10 дней со дня полного внесения соответствующего паевого взноса.

Форма установлена приказом ФНС от 28.01.2021 № ЕД-7-21/107@ и будет использоваться для постановки на учет организации или физического лица в налоговом органе по месту нахождения принадлежащих им объектов недвижимости. Для этого в форме указывается дата полного внесения паевого взноса, начиная с которой лицо приобретает право собственности на объект недвижимого имущества.

Эти сведения будут использоваться для начисления налога на имущество физических лиц, т.к. согласно пункту 4 статьи 218 ГК РФ член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребкооператива, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, приобретают право собственности на это имущество.