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Доплаты сельским пенсионерам сохранят при их переезде в город

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Рубрика Пенсии
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Во втором чтении принят законопроект № 1075528-7, который меняет порядок доплат к пенсиям жителей села.

Напомним, сельчанам с 30-летним стажем положена 25-процентная надбавка к пенсии.

Но она теряется при переезде пенсионера из сельской местности. Эту несправедливость много раз хотели исправить. В Госдуму внесено много законопроектов.

После поручения Президента по этому вопросу норма будет пересмотрена.

В законопроекте говорится, что при выезде граждан на новое место жительства за пределы сельской местности после установления повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии указанное повышение сохраняется.

Отсюда следует, что сама надбавка будет назначаться тем, кто на момент ее назначения проживает в сельской местности. Но потом отнимать ее уже не будут.

Неработающим пенсионерам, которым был осуществлен перерасчет пенсии в сторону уменьшения в связи с выездом за пределы сельской местности до дня вступления в силу нового закона, повышение будет устанавливаться без истребования заявления о перерасчете со дня вступления в силу закона.

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