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Магазины обяжут продавать товар по цене, указанной в ошибочном ценнике

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Рубрика Права потребителей
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Разработаны поправки в закон о защите прав потребителей. В случае их принятия, при расхождении цены на ценнике и на кассе, покупатель будет вправе покупать товар по цене, указанной на ценнике.

В проекте, внесенном сегодня в Госдуму, говорится, что потребитель вправе купить товар по цене, указанной на ценнике, в случае несоответствия цены товара, указанной на ценнике, и при его оплате.

При этом информация о праве потребителя на покупку товара по цене из ценника должна размещаться продавцом вблизи места оплаты товара.

В пояснительной записке отмечается, что в последнее время покупатели крупных сетевых магазинов часто сталкиваются с ситуацией, когда цена товара на ценнике не совпадает с его ценой на кассе.

Продавцы находят этому массу оправданий — компьютерный сбой, окончание акции, поступление новой партии товаров, нехватка времени у сотрудников торгового зала, которые не успели заменить ценники.

Так как сейчас в законе о защите прав потребителей нет нормы о продаже товара по цене в ценнике, многие продавцы нарушают ГК и отказываются продавать товара по заявленной цене.

Людям приходится переплачивать или затевать длительные разборки с претензиями и обращением в Роспотребнадзор.

Проект избавит покупателей от лишней суеты и лишит продавцов возможности устраивать манипуляции с ценниками.

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.

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