Рост цен на продукты удалось замедлить, заявили в Кабмине. А поставщики сообщают обратное

На совещании в Правительстве по мониторингу цен заявили о стабилизации цен на продовольственные товары. Но некоторые позиции пока требуют внимания. На фоне того, что поставщики предупредили торговые сети о повышении цен.

«За годовой период по состоянию на 4 мая 2021 года рост цен замедлился на один процентный пункт — до 6,6% с 7,6% в марте».

Цены на плодоовощную продукцию по итогам апреля выросли на 1%, на другие продукты рост цен замедлился в марте до 0,7% с 1,2%.

«Особого внимания все ещё требует ряд позиций, в том числе яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар».

Помимо уже запущенных точечных мер оперативного реагирования для стабилизации цен внедряются экономические инструменты регулирования.

«Предусмотрены льготные кредиты производителям сахара по ставке от 1% до 5% на закупку сахарной свёклы. Также — субсидии мукомолам на возмещение части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы, и хлебопёкам на возмещение затрат на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий при условии неповышения цены».

По материалам с сайта Правительства.

При этом «ТАСС» пишет, что торговая сеть «Лента» получает от поставщиков уведомления о повышении цен на социально значимые товары.

«Мы получаем уведомления о повышении цен от поставщиков социально значимых товаров. Повышения на полке обычно существенно отстают от повышений закупочных цен, и мы понимаем, что для стабилизации ситуации с ценами требуются совместные усилия поставщиков и торговли. Мы находим заявленные повышения в основном обоснованными, но чтобы не допустить существенного повышения цены для потребителя, дополнительно инвестируем в цену за счет собственной маржи», — сообщили в компании.

Как сообщил изданию зампред правления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, его участники получали подобные письма от сетей.

«Производители очень обеспокоены текущим кратным ростом издержек на сырье, ингридиенты и упаковку, но на протяжении более чем года стараются цены не повышать. Более того, производители сдерживали рост цен, насыщали полки сетей и работали в три смены, несмотря на пандемию. При этом сами сети свою маржу снижать не торопятся за исключением нескольких ассортиментных позиций, по которым был получен сигнал от правительства страны, а в случае несогласия поставщиков работать в убыток грозят сокращением матрицы и жалобами в контролирующие органы», — сказал он.