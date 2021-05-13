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Работник оспорил подписанное под давлением руководства соглашение о расторжении договора

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Рубрика Трудовые отношения
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Если работник после подписания соглашения о расторжении договор подал заявление об отзыве, то увольнять его не следует. Суд признает договор расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе работодателя. Работника могут восстановить в должности и обязать компанию выплатить ему среднедневной заработок за период вынужденного отсутствия.

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Определении от 21.12.2020 по делу № 88-28288/2020  отметил, что при рассмотрении вопросов в отношении волеизъявления работника в отношении подписания соглашения о расторжении договора надо учитывать все предшествующие обстоятельства.

При выявлении каких-либо разговоров о возможном увольнении, разногласий с начальством или отзывов ранее поданных заявлений и соглашений, суды должны рассматривать возможность принуждения работника к увольнению.

В рассматриваемом деле сотрудник через 3 дня после подписания соглашения о расторжения договора подала работодателю заявление об отзыве согласия. Начальник отказал в этом, указав на то, что соглашение ранее было достигнуто, а заявление не является причиной для аннулирования.

Работник повторно написал заявление с указанием факта давления при подписании соглашения. Начальник отправил ответное письмо с указанием, что никакого давления с его стороны не было. После увольнения сотрудник обратился в суд за защитой своих прав. Первый кассационный суд общей юрисдикции направил дело на повторное рассмотрение.

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