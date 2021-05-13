Матвиенко назвала закон 44-ФЗ о госзакупках вредительским

Валентина Матвиенко назвала вредительской нынешнюю редакцию закона о госзакупках (№ 44-ФЗ) и сообщила, что сенаторы подготовили предложения по его корректировке.

Сегодня в Совете Федерации проходят слушания «Научный кадровый потенциал страны». В ходе мероприятия замдиректора Института космических исследований Александр Лутовинов рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются ученые из-за 44-ФЗ. «Если нужно немного изменить условия контракта по объективным обстоятельствам, мы попадаем в ситуацию, когда идут штрафные санкции», — цитирует его слова РИА Новости. Например, проблемы возникают, когда уникальную установку нужно запустить на полгода позже.

Он предложил ввести норму, когда по соглашению сторон ряд норм можно вывести из-под действия контракта.

«Такие предложения Советом Федерации уже внесены в правительство, и мы отследим, чтобы они были реализованы. Более вредительского, чем 44-й закон, у нас в стране не существует», — сказала Матвиенко.