Разработан закон об отмене микрозаймов и МФО

Законопроект об отмене микрофинансовых организаций внесен сегодня в Госдуму.

Это уже не первый подобный проект, инициированный партией «Справедливая Росиия».

Актуальность отмены данного федерального закона обусловлена текущим социально-экономическим положением в стране, которое все чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию, говорится в пояснительной записке.

Почти 40 % из действующих 7 миллионов микрозаймов в настоящий момент серьезно просрочены. Почти безнадежная просрочка фиксируется в основном по самым мелким займам до зарплаты у клиентов, впервые обратившихся в МФО.

По мнению авторов, позитивными последствиями отмены закона об МФО станут:

1) исключение в практике работы кредитных организаций «ростовщичества»; 2) защита малообеспеченных слоев населения от «соблазнов», рекламируемых микрофинансовыми организациями; 3) косвенное влияние на уменьшение преступности.

При этом в «СР» не исключают, что при улучшении экономической ситуации в стране, возникнет необходимость в разработке и принятии нового, более продуманного и соответствующего требованиям мировой финансовой системы закона о данном виде финансовой деятельности.