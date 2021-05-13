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Разработан закон об отмене микрозаймов и МФО

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Рубрика Кредиты
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Законопроект об отмене микрофинансовых организаций внесен сегодня в Госдуму.

Это уже не первый подобный проект, инициированный партией «Справедливая Росиия».

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Актуальность отмены данного федерального закона обусловлена текущим социально-экономическим положением в стране, которое все чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию, говорится в пояснительной записке.

Почти 40 % из действующих 7 миллионов микрозаймов в настоящий момент серьезно просрочены. Почти безнадежная просрочка фиксируется в основном по самым мелким займам до зарплаты у клиентов, впервые обратившихся в МФО.

По мнению авторов, позитивными последствиями отмены закона об МФО станут:

1) исключение в практике работы кредитных организаций «ростовщичества»;

2) защита малообеспеченных слоев населения от «соблазнов», рекламируемых микрофинансовыми организациями;

3) косвенное влияние на уменьшение преступности.

При этом в «СР» не исключают, что при улучшении экономической ситуации в стране, возникнет необходимость в разработке и принятии нового, более продуманного и соответствующего требованиям мировой финансовой системы закона о данном виде финансовой деятельности.

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