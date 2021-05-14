Если за организацию заплатит физлицо, то получателю придется применять ККТ. Даже если заплатит по безналу

Если за организацию, арендующую помещение, заплатит её директор, аредодателю придется применять ККТ, даже если оплата придет по безналичному расчету.

Такой ответ на вопрос дала представитель УФНС по Санкт-Петербургу, его опубликовала газета УНП Северо-Запад.

При безналичных расчетах между организациями и ИП кассовые чеки оформлять не надо, но в данном случае оплата арендодателю поступила не с расчетного счета. Поэтому надо оформлять кассовый чек, как при расчетах с «физиком».

Сделать это можно на следующий рабочий день после поступления денег на расчетный счет (п. 5.3 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).