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Если за организацию заплатит физлицо, то получателю придется применять ККТ. Даже если заплатит по безналу

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Рубрика Онлайн-кассы
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Если за организацию, арендующую помещение, заплатит её директор, аредодателю придется применять ККТ, даже если оплата придет по безналичному расчету.

Такой ответ на вопрос дала представитель УФНС по Санкт-Петербургу, его опубликовала газета УНП Северо-Запад.

При безналичных расчетах между организациями и ИП кассовые чеки оформлять не надо, но в данном случае оплата арендодателю поступила не с расчетного счета. Поэтому надо оформлять кассовый чек, как при расчетах с «физиком».

Сделать это можно на следующий рабочий день после поступления денег на расчетный счет (п. 5.3 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

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