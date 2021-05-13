В каких случаях ФНС обязана принять банковскую гарантию после окончания срока действия

Если последний день действия банковской гарантии – нерабочий день, днем окончания срока признается ближайший рабочий день, следующий за выходным.
Письмо ФНС от 29.04.2021 № ЕА-4-15/5960 обязывает территориальные налоговые органы принимать банковские гарантии от налогоплательщиков на следующий рабочий день, если срок действия таковых истек в нерабочий день.
Данное разъяснение должно применяться и банками-гарантами.
Перенос последнего дня действия банковской гарантии предусмотрен ст. 193 ГК и п. 7 ст. 6.1 НК.