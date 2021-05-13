Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

В каких случаях ФНС обязана принять банковскую гарантию после окончания срока действия

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НК РФ
Версия для печати

Если последний день действия банковской гарантии – нерабочий день, днем окончания срока признается ближайший рабочий день, следующий за выходным.

Письмо ФНС от 29.04.2021 № ЕА-4-15/5960 обязывает территориальные налоговые органы принимать банковские гарантии от налогоплательщиков на следующий рабочий день, если срок действия таковых истек в нерабочий день.

Данное разъяснение должно применяться и банками-гарантами.

Перенос последнего дня действия банковской гарантии предусмотрен ст. 193 ГК и п. 7 ст. 6.1 НК.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Excel для бухгалтеров и предпринимателей: все важное в программе простым языком
Курс о том, с чем вы каждый день работаете, но так и не находили времени разобрать до конца
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама