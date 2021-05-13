Правительственные льготные кредитные программы не покрывают всех потребностей бизнеса в кредитовании

Институт экономики роста: государственные институты развития обеспечивают лишь малую долю потребности предприятий в кредитовании.

Об этом 13 мая заявил директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина Антон Свириденко в ходе заседания наблюдательного совета института.

Общий объем активов банковского сектора составляет 103,8 трлн. руб. (97% ВВП), из которых 63,4 трлн. – активы госбанков (59% ВВП), но они сейчас фактически не работают на экономику, отметил Свириденко. Прибыль банковского сектора за 2009-2020 годы накопленным итогом с поправкой на инфляцию выросла на 79%, в то время как экономика в целом – лишь на 11%.

Регулирование банковского сектора в России отличается избыточной жесткостью даже по сравнению с международными практиками. Положениями ЦБ установлены высокие требования к резервированию по займам. В связи с пандемией их снизили, но лишь временно.

По данным Росстата, доля банковского кредита в инвестициях в основной капитал в 2020 году не превысила 9,5%.

«Для реального сектора получить финансирование фактически невозможно, - подчеркнул Антон Свириденко. - Залоговые требования банков, как правило, составляют две-три стоимости активов заемщика, помещенного в высокую категорию риска».

Процент малых и средних предприятий, имеющих хотя бы один действующий кредит, составляет всего 22% против 42% в среднем по развитым странам, входящим в ОЭСР. Ставки по кредитам для субъектов МСП, как правило, как минимум на 1-2 % выше средневзвешенной статистической. Прямые опросы предпринимателей в регионах показывают, что в 2020 году обычный (вне льготных программ) кредит сложно было получить по ставке ниже 16%.

Институты развития не обеспечивают инвестициям в экономику необходимый рост по причине хронического недофинансирования. К примеру, Фонд развития промышленности (льготное финансирование промышленным предприятиям по ставке 1%, 3% и 5%,от 5 до 750 млн. рублей) за 6 лет работы выдал 822 займа на общую сумму 186,3 млрд. рублей. (30 млрд. руб. в год – это лишь 0,3% годового кредитования МСП).

В 2020 году кредиты по льготным ставкам по программе Минэкономразвития России получили только 17 тысяч компаний – 0,2% от всех субъектов МСП. Средний объем кредитов 55 млн. руб. – они предназначены только работающим устойчивым компаниям, в основном не из обрабатывающей отрасли или инновационных секторов.

Национальная гарантийная система с 2015 по 2020 год предоставила субъектам МСП гарантии на 658,4 млрд. руб., то есть около 100 млрд. руб. в год. Это лишь 10% от объема льготных кредитов и 1,2% от годового кредитования сектора МСП.

Программы субсидирования процентных ставок по инвестиционным кредитам Правительства РФ носят несистемный характер и предназначены прежде всего для крупных действующих предприятий.

Институт экономики роста предложил использовать устоявшийся в мировой науке термин – «денежно-промышленная политика». То есть симбиоз денежно-кредитной и промышленной политики, направленный на целенаправленное стимулирование реального сектора. В ее рамках предложено внедрить инструменты проектного и торгового финансирования, нарастить объем рефинансирования Банком России беззалоговых кредитов, снять ограничения, связанные с неполноценным внедрением Базеля III, и пруденциальные ограничения, после чего запустить программу рефинансирования банков под секьюритизированные портфели кредитов МСП.