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Модернизация самортизированного ОС – возобновляем амортизацию

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Рубрика Основные средства
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При модернизации ОС увеличивается их первоначальная стоимость. Самортизирование ОС – не исключение.

Такое разъяснение было дано в Письме Минфина от 19.04.2021 № 03-03-06/1/29206. После проведения модернизации самортизированного ОС предприятие вправе увеличить его первоначальную стоимость в соответствии п. 2 ст. 257 НК.

Размер увеличения первоначальной стоимости равен стоимости проведенной модернизации.

Организация имеет право возобновить амортизацию модернизированного ОС. Если срок полезного использования не изменился, то порядок амортизации такой же, как и при вводе в эксплуатации данного ОС.

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