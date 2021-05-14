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Отменят обязанность сдавать 3-НДФЛ при продаже имущества, когда вычет больше дохода

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Рубрика 3-НДФЛ
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В некоторых случаях при продаже недвижимого и прочего имущества не придется сдавать декларацию 3-НДФЛ, даже если это имущество было в собственности менее 3 или 5 лет.

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 1170972-7 с множественными поправками в НК.

В частности, отменяется обязанность налогоплательщиков в представлении деклараций 3-НДФЛ в случае реализации имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения, при условии превышения сумм налоговых вычетов при продаже имущества (250 000 рублей либо 1 000 000 рублей) над соответствующими доходами.

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