Отменят обязанность сдавать 3-НДФЛ при продаже имущества, когда вычет больше дохода

В некоторых случаях при продаже недвижимого и прочего имущества не придется сдавать декларацию 3-НДФЛ, даже если это имущество было в собственности менее 3 или 5 лет.

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 1170972-7 с множественными поправками в НК.

В частности, отменяется обязанность налогоплательщиков в представлении деклараций 3-НДФЛ в случае реализации имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения, при условии превышения сумм налоговых вычетов при продаже имущества (250 000 рублей либо 1 000 000 рублей) над соответствующими доходами.