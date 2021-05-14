🙈 Налоговики в соцсетях готовятся к олимпиаде «О, АИС!»

Налоговики активно обсуждают в группах в соцсетях свои проблемы (ну, а мы за ними там подглядываем). Сейчас на повестке у обычных инспекторов премии и сокращения. И еще олимпиаду «О, АИС!».

Кто-то еще написал, что «сокращения по всему краю только в 3 инспекциях были. Сократили человек 50 на весь край. Все остальные были вакансии».

На это отвечают:

«Это где были вакансии? В одной межрайонной инспекции убрали только 60 человек, в городе тоже приличное количество убрали. А ещё скольким просто не продлили контракт, сколько уволили без сокращения тех кто на декретных местах. И просто сколько тех, кто с конца прошлого сам ушёл и продолжают уходить. Всё эти люди могут пойти в суд. И это по всему краю. Вы явно не владеете информацией».

Завязался даже небольшой спор:

«Как раз мы межрайонка и у нас убрали 35 человек (половина пенсионеров), остальное вакансии. На декретных местах не имеют право сокращать по закону. У нас не смогли. Так что видимо вашу инспекцию не коснулось сокращение и Вы не владеете информацией».

«У вас 35 человек, так сокращение прошло не только в вашей инспекции. Вы с Красноярска? Откройте глаза, инспекции не только там, но ещё в куче городов в том числе и межрайонные имеются. У нас сократили более 25 человек, живых людей. А про декретниц я не писала, что их сократили. Я написала, что убрали людей кто на декретных местах. Причём очень не красиво и бессовестно. И так было не только в нашей инспекции».

При этом, в другой ветке обсуждают олимпиаду среди налоговиков по АИС.

Там ничего особо интересного, за исключением нескольких комментариев:

Вот так вот, сокращают людей, а потом оставшиеся по АИС ответы в соцсетях ищут. Но это олимпиада, может там ответы такие, что проще найти.

А вот когда налоговики спрашивают в соцсетях, как привлекать людей к субсидиарке, становится немного страшно.

Что дальше? Смотреть в Тик-Токе, как правильно проводить выездную проверку? А допросу директора компании по Ю-тубу учиться?