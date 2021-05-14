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Минюст запустит портал бесплатной юридической помощи людям

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Рубрика Право
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Минюст с этого года начнет запуск информационного портала бесплатной юридической помощи гражданам. Он будет работать во взаимодействии с порталом госуслуг и другими информационными системами

«С помощью портала можно будет получить сведения о необходимом законе, актуальную правовую информацию, сформировать первичное обращение при помощи бесплатного „конструктора документов“. В целом портал позволит оказывать самый востребованный вид помощи — первичное правовое консультирование граждан в устной и письменной форме», — рассказал на совещании президента России с членами правительства министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Портал позволит оказывать самый востребованный вид помощи — первичное правовое консультирование граждан в устной и письменной форме. Сервис обещают сделать максимально простым и понятным. Использовать данный портал сможет каждый гражданин, утверждает Чуйченко.

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Существующую систему бесплатной юридической помощи глава Минюста назвал недостаточно эффективной. Связано это с тем, что не во всех регионах из-за неравномерного регионального финансирования существуют государственные юридические бюро. В отдельных субъектах РФ такую помощь оказывают адвокаты. Их участие по закону является добровольным, и многим из них «неинтересна работа на данном направлении». В этой ситуации сложно вести отчетность, в связи с чем не полностью осваиваются средства либо в регионах не хватает рук. При этом, по словам Чуйченко, статистика показывает, что система бесплатной юридической помощи лучше работает в регионах, где есть именно государственные юридические бюро (26 субъектов).

В этой связи предложено создать государственные юридические бюро во всех субъектах РФ.
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«В них должны работать грамотные юристы, неравнодушные к проблемам людей», — заявил Чуйченко.

По материалам Право.Ру.
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