😱 Сайт 4PDA заблокирован на постоянной основе

Популярный сайт 4PDA заблокирован по решению Мосгорсуда. Причина — нарушение авторских прав.

Решение прикреплено во вложении.

Руководитель 4pda.ru Арсен Симонян прокомментировал ситуацию для «РГ»:

«Мы планируем решать ситуацию в рамках законодательства. Причиной блокировки стало размещение пользователями форума плейлистов, содержащих один из спортивных телеканалов».

Отдельно Симонян отметил:

«Мы всегда обрабатывали все приходящие заявки на нарушение вовремя и всегда указанные нарушения исправлялись, тем не менее истцом были поданы документы в суд. В качестве ответчика по двум прошедшим делам были указаны не мы, а Cloudflare, соответственно, у нас не было никакой информации об этих делах».

Также руководитель портала пояснил, из-за чего дело все же дошло до блокировки:

«Решения мы получили „по факту“, но возможность повлиять на происходящее отсутствовала. В данный момент мы занимаемся этим вопросом».

Вот что указал суд в решении:

«Судом также установлено, что в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на сайте с доменным именем https://4pda.ru осуществлялось сообщение передач (телевизионное вещание) телеканала ООО „Национальный спортивный телеканал“ (СМИ — телеканал „Футбол 1“), исключительными правами на который обладает ООО „Национальный спортивный телеканал“, что подтверждается копиями (скриншотами) страниц сайта, приобщенными к материалам гражданского дела. Указанное свидетельствует о нарушении прав истца в результате неправомерного сообщения передач (телевизионное вещание) телеканала ООО „Национальный спортивный телеканал“ (СМИ — телеканал „Футбол 1“) на соответствующем сайте».

Причем, доступ к сайту в решении ограничен на постоянной основе:

«Ограничить на постоянной основе доступ к сайту информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ https://4pda.ru».