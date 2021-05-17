Из-за досадной ошибки бухгалтера в реестре на прямые выплаты ФСС требует с компании 100 000 рублей

Как известно, учиться лучше на чужих ошибках. Поэтому рассказываем неприятную историю, которая приключилась с участницей нашего форума.

Речь идет о выплате пособия по беременности и родам сотруднице компании. У женщины в расчетном периоде зарплата была меньше МРОТ, так как ранее она работала на неполную ставку. Однако к моменту выхода в декрет ставка была полная, поэтому бухгалтер средний заработок приравняла к МРОТ и посчитала пособие из минималки. Правильный размер пособия был передан в ФСС.

Но в реестр закралась ошибка — зарплата была указана не реальная, а из расчета МРОТ, а вот дни — реальные, с учетом исключаемых.

В итоге вместо 58 тыс. рублей ФСС перечислили сотруднице 154 тыс.

Изумленному бухгалтеру в ФСС пояснили, что не обращают внимание на ее расчеты, а считают пособие сами в своей программе.

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Бухгалтер в большом расстройстве. Сотрудница полученные деньги уже потратила и не планирует их возвращать. Выходит, крайним в этой ситуации оказался бухгалтер...

Между тем наша читательница все-таки написала жалобу в ФСС. Ведь они даже не сверили свой расчет с расчетом работодателя, не запросили документы.

Участники обсуждения сетуют, что сейчас у сотрудников ФСС нет никакой ответственности за подобные ситуации. Застрахованные лица тоже имеют право не возвращать деньги. За все отвечает работодатель.

Обсуждение происходит в теме форума «Прямые выплаты ФСС».

Будьте внимательны при заполнении реестров!