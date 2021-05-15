Можно ли выдать справку об алиментах работника бывшей жене

Без письменного согласия сотрудника нельзя выдавать справку об удержанных суммах алиментов его бывшей супруге.

В нашу редакцию поступило много вопросов о том, можно ли выдавать справку о суммах удержанных и перечисленных алиментах бывшей супруге. Такая справка нужна для оформления пособий и льгот.

Справка об алиментах содержит в себе персональные данные, включая ФИО работника и его заработок. Разглашение персональной информации запрещено без письменного согласия сотрудника согласно ст. 88 ТК. Исключение – в силу закона, например, по запросу судебных приставов, или при необходимости необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника.

Информация о зарплате относится к персональным данным. Такое разъяснение дано в письме Роскомнадзора от 07.02.2014 № 08КМ-3681.

Если работник даст письменное согласие, то справку об алиментах можно будет выдать бывшей супруге.