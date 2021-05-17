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Считать стаж для больничных будут по-новому

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Рубрика Больничные
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В стаж для больничных хотят внести деятельность иностранцев на родине до приобретения гражданства.

Внесут изменения в Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

В обновленных правилах будет сказано, что в страховой стаж застрахованного лица, являющегося гражданином РФ, также могут включаться периоды его трудовой деятельности на территории иностранного государства, гражданином которого он являлся до приобретения гражданства РФ, в случае, если между нашими странами заключен договор, предусматривающий учет страхового стажа, приобретенного на территориях договаривающихся сторон.

Также уточняется, что такой иностранный стаж подтверждается в соответствии с договором между государствами.

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