Считать стаж для больничных будут по-новому

В стаж для больничных хотят внести деятельность иностранцев на родине до приобретения гражданства.

Внесут изменения в Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

В обновленных правилах будет сказано, что в страховой стаж застрахованного лица, являющегося гражданином РФ, также могут включаться периоды его трудовой деятельности на территории иностранного государства, гражданином которого он являлся до приобретения гражданства РФ, в случае, если между нашими странами заключен договор, предусматривающий учет страхового стажа, приобретенного на территориях договаривающихся сторон.

Также уточняется, что такой иностранный стаж подтверждается в соответствии с договором между государствами.