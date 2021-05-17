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Маткапитал предлагают разрешить тратить на частные образовательные услуги

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Рубрика Общество. Люди. События
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Применение материнского капитала предлагают расширить. В частности, хотят разрешить оплачивать им частные образовательные услуги, оказываемые ИП, и дать возможность тратить его на строительство жилья сразу после рождения ребенка.

С такой инициативой выступила Татьяна Голикова, пишут "Известия".

По ее мнению, следует скорректировать существующие правила по двум направлениям, а именно: первое — дать семьям возможность использовать маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию личных домов сразу после рождения ребенка (сейчас это возможно только по истечении трех лет), второе — разрешить тратить маткапитал на оплату образовательных услуг, которые оказывают ИП, имеющие лицензию.

При согласии Путина Голикова планирует дать Минтруду поручение подготовить законопроект, закрепляющий такие нововведения.

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