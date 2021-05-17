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Британская компания пообещала бонусы за работу в пандемию. Оказалось, это был тест на фишинг

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Рубрика Общество. Люди. События
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Британская железнодорожная компания West Midlands Trains разослала своим работникам письма с благодарностью за работу в пандемию и предложением получить за это выплаты. Только это оказался тест на фишинг.

Об этом пишет NY Times.

Сообщение о бонусах получили примерно 420 сотрудников, занимающих руководящие должности, рассказали изданию в компании. Сколько из них нажали на ссылку, издание не уточняет. В профсоюзе уточняют, что всего письмо пришло 2500 сотрудников.

Профсоюз компании назвал тест «шокирующей и циничной шуткой» и потребовал извинений. Его представитель Мануэль Кортес заявил, что во время пандемии Covid-19 заразились многие сотрудники, а один умер, поэтому «невозможно поверить, что компания солгала, пообещав помощь».

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