Торговые центры просят отдельный код ОКВЭД. Чтобы получать господдержку

Российский совет торговых центров обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой поддержать инициативу о принятии отдельного кода для торговых центров в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).

В РСТЦ входят: «Корпорация А.Н.Д.», ГК «Ташир», PPF Real Estate Russia, Crocus Group, Ingka Centres, Malltech и другие компании управляющие и владеющие торговой недвижимостью.

Выделение ОКВЭД нужно для регулирования рынка и упрощения коммуникации с властями и надзорными органами, пояснили РБК в пресс-службе РСТЦ. В совете пояснили, что начали работу по определению отдельного кода экономической деятельности, когда во время пандемии столкнулись с тем, что торговые центры не воспринимаются как полноценная отрасль и из-за отсутствия ОКВЭД на нее не распространяются меры поддержки.

ОКВЭД предлагается назвать «Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества» и включить в этот вид деятельности здание или помещением в нем общей площадью более 5 тыс кв. м, расположенные на земельном участке, вид разрешенного использования которого предусматривает размещение торговых объектов. Предлагается не включать в этот вид деятельность аренду и управлению объектами оптовой торговли и розничными рынками.

В прошлом году, столкнувшись с падением трафика и закрытиями торговых центров и отдельных магазинов, ресторанов и развлекательных центров в них, представители индустрии не раз обращались к правительству с просьбой включить их в перечень наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслей. По оценке РСТЦ в 2020 году российские торговые центры недополучили около 250 млрд выручки из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений.