Новая форма СЗВ-ТД: что изменилось

Отчитываться по новой форме СЗВ-ТД надо начиная с 1 июля 2021 года. До этой даты отчет заполняется по старой форме.

Новые разделы и графы:

Раздел «Сведения о работодателе, правопреемником которого является страхователь». Заполняется, если правопреемник исправляет информацию в ранее сданных отчетах правопредшественника.

которого является страхователь». Заполняется, если правопреемник исправляет информацию в ранее сданных отчетах правопредшественника. Графа «Работа в районах Крайнего Севера/Работа в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера». Проставляются коды «РКС» и «МКС» соответственно.

Из отчета СЗВ-ТД исключили раздел «Отчетный период».

С 1 июля будут действовать новые правила заполнения графы «Код выполняемой функции». Организации должны будут определять и проставлять в отношении каждого работника такой код. Данная графа заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором занятий.

Новый код должен соответствовать не наименованию должности по трудовому договору, а фактически выполняемой трудовой функции.

Код состоит из 5 цифр:

первые 4 цифры – из Общероссийского классификатора занятий;

последняя цифра – контрольное число из данного классификатора, указанное рядом с кодом группы.

Например, код бухгалтера – 2411.6