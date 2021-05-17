Антимонопольная служба получит доступ к системе обязательной маркировки

Федеральная антимонопольная служба получит доступ к системе мониторинга товаров (ГИС МТ), которые подлежат обязательной маркировке, сообщается на сайте ФАС.

Благодаря этой системе ФАС сможет получать данные о маркируемых товарах в электронном виде, так как в системе прослеживается движение товаров по всей товаропроводящей цепи — от производителя до конечного потребителя.

Подключение ведомства к этой системе позволит, в том числе, отслеживать заключение антиконкурентных соглашений и манипулирование ценами на рынках оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, утвержден распоряжением Правительства от 28.04.2018 № 792-р. В него включены: отдельные виды табачной продукции, духи и туалетная вода, шины и покрышки, отдельные предметы одежды, белье постельное, столовое, туалетное и кухонное, обувные товары, фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки, сыры, мороженое, отдельные виды молочной продукции, велосипеды и велосипедные рамы, бутилированная вода.