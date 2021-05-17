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ФСИН заявила, что в тюрьмах нет мошеннических колл-центров. Нам всем показалось...

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Рубрика Общество. Люди. События
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Директор ФСИН Калашников утверждает, что на территории тюрем нет мошеннических колл-центров. ФСИН совместно с ОВД и ФСБ проводили исследования по данному вопросу.

«У нас есть факты проноса [на территорию исправительных учреждений] запрещенных предметов, у нас есть факты предательства со стороны сотрудников, но мы с этим очень плотно боремся и в настоящее время практически эти факты уже изжили», — отметил Калашников.

Цитата по ТАСС.

Калашников предполагает, что такие колл-центры создаются в гражданском обществе.

Дельные советы по борьбе со спамерами — говорить им «Вечер в хату» или «Макароны уже приносили?» — оставьте при себе.Никто из тюрем не звонит, оказывается.

Между тем, ФСИН периодически производит закупку глушилок мобильной связи. Остаются вопросы, зачем в колониях такое оборудование?

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