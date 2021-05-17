Twitter не заблочат. РКН оставит только замедление на мобильных

Роскомнадзор снял ограничения доступа в фиксированных сетях и через Wi-Fi, сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах.

Как сообщается на сайте Роскомнадзора компания Twitter Inc удалила свыше 91% запрещенной информации, выставленной в требовании. 15 мая срок для выполнения требований. В письме руководство компании указало, что принимает все возможные меры для полного удаления запрещенного контента, и просит снять ограничения работы соцсети.

Роскомнадзор принял решение о частичном снятии ограничений с Twitter.

На дату начала ограничительных мер в отношении в соцсети Twitter было обнаружено более 4,1 тысячи материалов запрещенной информации, включая:

детскую порнографию (3,1 тысячи материалов);

пронаркотический контент со ссылками на онлайн-магазины по продаже наркотиков;

материалы, носящие суицидальный характер.

С 10 марта по 15 мая 2021 в соцсети Twitter было обнаружено еще 1,8 тысяча запрещенных материалов. Роспотреднадзор потребовал удалить и их.