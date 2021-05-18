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Самозанятые просят сохранить им право на НПД по повышенной ставке после превышения дохода в 2,4 млн. рублей

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Рубрика Самозанятые
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Самозанятые платят НПД по ставке 4 %, если заказчик — физлицо, и 6 % — если заказчик — юрлицо или ИП.

Но такое налогообложение действует только если общий доход не превысил 2,4 млн. рублей.

После превышения этого лимита право на льготный режим налогообложения теряется.

На сайте РОИ опубликована народная инициатива, призывающая ввести прогрессивное налогообложение для самозанятых.

Автор инициативы предлагает не лишать граждан права на НПД при высоком доходе, а просто установить повышенные ставки налога.

При доходе свыше 2,4 млн. руб. предлагается сделать ставки 6 % по доходам от физлиц и 8 % по доходам от юрлиц.

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