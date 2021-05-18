«Магнит» покупает «Дикси» за 93 млрд руб.

Второй по обороту ретейлер приобретает более 2,6 тыс. магазинов группы «Дикси». Текущая оценка сделки — почти 93 млрд. руб. Закрыть сделку планируют к 31 августа.
«„Магнит“... объявляет, что компания достигла соглашения, в соответствии с которым она (через свое основное операционное дочернее общество — АО „Тандер“) может приобрести розничную сеть „Дикси“, под управлением которой в настоящее время находится 2 651 магазин в России»«, — говорится в сообщении.
Ритейлер договорился с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited.
«Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей и подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки», — указывается в релизе.
Закрытие сделки зависит от согласования с ФАС, выполнения ряда других условий, согласованных сторонами.
«Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа 2021 года, с учетом возможного продления срока до 30 сентября 2021 года при определенных обстоятельствах», — сообщает ритейлер.
По материалам «РИА Новости».