С 21 мая применяется упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ

В упрощенном порядке можно получить инвестиционные и имущественные налоговые вычеты с 21 мая 2021 года. Главное условие — право на вычет возникло в 2020 году.

Об этом напоминает ФНС. Получение вычета оформляется через личный кабинет налогоплательщика.

ФНС направит всем людям, у которых есть право на вычет, предварительно заполненное заявление. Человек должен подтвердить данные. Самостоятельно ничего заполнять не надо.

Срок проверки заявления и расчета размера вычета — 30 календарных дней. При наличии спорных ситуаций срок продлевается до 3 месяцев.

Размер налогового вычет ФНС определяет самостоятельно.

При наличии задолженности по налогам ФНС первоначально производит зачет сумм вычета в счет погашения задолженности. Оставшийся размер вычета в течение 15 рабочих дней зачисляется на банковский счет, указанный в заявлении.

При ошибочном расчете размера вычета излишне полученные суммы надо будет вернуть в ФНС по требованию в течение 30 календарных дней. Такое может возникнуть, если в ФНС будет представлена неточная информация, например, о размере зарплаты или стоимости приобретенного жилья.

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