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Нужно каждый месяц проверять на сайте Росстата информацию о новых отчетах. Вдруг появились? Пугают штрафами

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Рубрика Статистическая отчетность
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Бухгалтеру звонят из статистики и требуют некие отчеты сдать. На вопрос, откуда они появились, говорят, что должны каждый месяц сами проверять, не появилось ли чего. А за несдачу грозят штрафами.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Очередной перл (ну или я с таким не сталкивалась).

Звонит ТОГС (территориальный орган государственной статистики, прим. ред.): вы нам не сдали, срочно, а то штраф. Поднимаю перечень отчётов к предоставлению по данному ТОГС — нет такого в перечне.

Вежливо отвечаю: Вы ошиблись, у нас такого нет в перечне.

Дальше следует „вам добавили, и вы вообще должны раз в месяц хотя бы смотреть и проверять не добавилось ли что-то“ .

Эм.... Что, простите? Всю жизнь берешь перечень, включаешь в календарь отчётности, и живёшь по нему год. Дальше повторяешь алгоритм.

А тут вот это. Мы, оказывается, должны весь год бегать и спрашивать, не назначили ли нам что-то ещё».

Кто-то в комментариях пишет, что раз в месяц проверяет:

«Обновляю список минимум раз в месяц. Ибо эти люди и системы непредсказуемы».

А кто-то, наоборот, не ходит на сайт Росстата принципиально:

«На сайт статистики принципиально не захожу. Обязаны уведомить! Пока не уведомили — меня нет. Звонки были несколько раз, отвечала „уведомлений не было, ничего не знаю, где сайт тоже не знаю“. У меня малый бизнес. если что».

Автор пишет, что разделяет данное мнение:

«Вот и я придерживаюсь той же позиции. Написала жалобу в Росстат».

А кому-то вообще на личный телефон СМС пишут и названивают:

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У кого-то в регионе свои формы ввели, которые еще и найти нужно:

«А у нас в регионе ещё ввели несколько местных форм отчётности в статистику. При чем, выложили списки на сайте Минэкономразвития, это несколько файлов Эксель с перечнем организаций по каждой форме. И чтоб найти свою организацию, надо каждый (!) файл скачать и проверить. А их там штук».

Кому-то пишут только на указанную ранее электронную почту:

«Мне пишут на почту которую указала в других отчетах, такая же история, постоянно сообщают что уже просрочили сдачу отчета который они добавили нам неделю назад... Но штрафов не было ни разу».

Еще пишут, когда конкретно обновления происходят:

«Там обновляется ежемесячно после 10 числа вроде. Тоже каждый раз смотрю. Иногда они чудят. За неделю перед сдачей отчёта смотрю — есть эта форма для сдачи. Сдаю, а приходит ответ, что вам не надо. Опять иду смотреть на сайт- исчезла. Или отчёт п-4. В первом квартале сдавали. Потом исчезла из перечня. В третьем опять появилась».

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