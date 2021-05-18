💵 На повышение квалификации рабочих по нацпроекту потратят 1 млрд рублей

Глава правительства Михаил Мишустин выделил средства на повышение квалификации рабочих в рамках нацпроекта «Производительность труда». Общий объём финансирования до 2024 года составит свыше одного миллиарда рублей, указано на сайте Кабмина.

Куратором национального проекта «Производительность труда» является Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов.

В рамках этого нацпроекта предприятиям-участникам выделят субсидии не только на реализацию программы повышения квалификации рабочих, но и на мероприятия, направленные на формирование движения рационализаторов по стандартам «Ворлдскиллс».

На базе предприятий — участников нацпроекта будут созданы «Точки кипения Hi-Tech» и корпоративные центры опережающей подготовки. «Точки кипения» будут организованы как пространства коллективной работы, диалога и эксперимента для развития сотрудников предприятий через различные формы и методы работы с задачами рационализаторства. Таким образом, данный формат аналогичен тематическим корпоративным коворкингам и новаторским обучающим центрам.

Предполагается, что центры опережающей подготовки станут основными базами передачи методик «Ворлдскиллс» для ускоренной профподготовки работников по востребованным на предприятиях компетенциям.

Отмечается, что сейчас часть предприятий уже прошла курс подготовки команд будущих «Точек кипения Hi-Tech» и корпоративных центров опережающей подготовки. После окончания общего обучения будет сформирован рейтинг. Пятнадцать команд, которые набрали максимальное количество баллов, смогут открыть первые в России корпоративные центры опережающей подготовки и «Точки кипения Hi-Tech».

До конца 2024 года обучение по стандартам «Ворлдскиллс» пройдут 70 тысяч сотрудников, ещё 100 тысяч пополнят ряды движения рационализаторов, заявили в кабмине. Лучшие из них смогут подтвердить свои компетенцию на ежегодном Кубке по рационализации и производительности.

Первое такое мероприятие состоится осенью 2021 года в Екатеринбурге.