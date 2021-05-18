❗ С 1 июля вводится новое пособие на детей с 8 до 17 лет

Появится новый вид государственного пособия: ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Соответствующие поправки в закон № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» были приняты сегодня Госдумой во втором чтении.

Отметим, что эти поправки были внесены сразу ко второму чтению в законопроект о льготных тарифах взносов на ОПС для IT-компаний.

Платить новое пособие будет ПФР за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет будет иметь единственный родитель такого ребенка или родитель (иной законный представитель) такого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов.

При этом размер среднедушевого дохода такой семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум на душу населения.

Единственный родитель — это мать-одиночка (когда в свидетельстве о рождении ребенка стоит прочерк или запись со слов матери) или же если второй родитель умер или пропал без вести.

Размер пособия — 50 % величины прожиточного минимума для детей в субъекте РФ.

Выплаты будут назначаться с 1 июля 2021 года.