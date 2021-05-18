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Названо число банковских клиентов-миллионеров в России

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Рубрика Экономика России
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В российских банках размещают средства около 41 тыс. человек с финансовыми активами от $1 млн, что на 10,8% (37 тыс. человек) больше, чем в прошлом году.

Оценка количества «целевых клиентов» — с общим состоянием более $5 млн и финансовыми активами от $1 млн — подразделений private banking в России чуть выше — 44 тыс. человек.

За год количество долларовых миллионеров выросло на 7%, что ниже, чем в прошлые годы, когда ежегодный прирост составлял 16%.

Состоятельные клиенты по-прежнему хранят сбережения в валюте: доля валюты в капитале вкладчиков составляет 55%, которая по сравнению с 2019 годом выросла на 1,7%. Исторически самая большая доля валюты находится в банках с иностранным капиталом — более 68%. Чуть меньше доля валютных сбережений богатых клиентов в госбанках — 56% — их рост по сравнению с 2019 годом составил 3,1%.

По материалам газеты «Известия».

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