❗ В северный стаж будут засчитывать работу на неполную ставку

Периоды работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выполняемой в режиме неполного рабочего дня будут учитываться в стаже, дающем право на досрочное назначение пенсии.

Соответствующее уведомление о подготовке проекта размещено на федеральном портале.

Это позволит северянам формировать стаж, необходимый для назначения досрочной пенсии даже при работе неполное рабочее время, сообщает Минтруд.

Напомним, сейчас работа при неполном рабочем дне включается в общий стаж, но не учитывается в северном стаже при назначении досрочной пенсии.

Проект подготовлен как подзаконный акт законопроекта № 1075528-7 о пенсиях, который накануне был принят в третьем чтении.

В нем говорится, что правила исчисления периодов работы на Крайнем Севере, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии, утверждаются Правительством.

Эти правила и разработал Минтруд.