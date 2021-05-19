📄 На Госуслугах теперь можно получать выписки из госреестра недвижимости

Выписки из госреестра недвижимости можно будет получать через портал госуслуг. Сделать это смогут как граждане, так и организации.

Новый электронный сервис запущен Минцифры совместно с Росреестром, сообщается на сайте министерства.

Теперь на Госуслугах возможно получить наиболее востребованные виды выписок из ЕГРН:

Для направления запроса на получение выписки пользователям необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Результат поступит в личный кабинет на портале в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью органа регистрации прав. Такая выписка является равнозначной бумажной версии, заверенной должностным лицом Росреестра и печатью органа.

Но сервис не бесплатный. За предоставление сведений из ЕГРН взимается плата по установленным Росреестром тарифам.

Так, за выписку об объекте недвижимости физлицу придется заплатить 350 рублей, а организации — 700 рублей.