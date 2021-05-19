Не будет роста зарплат — будет рост налогов на дивиденды

Для компаний, в которых не растут зарплаты с ростом рыночных цен предложили увеличить налог на дивиденды.
С таким предложением выступил Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, пишет «ТАСС».
«Мне вообще кажется, что можно связать темпы роста заработной платы на предприятии с налогообложением дивидендов собственников. Чтобы они понимали, что если они сами хотят зарабатывать деньги, то они вообще-то и людям должны помогать, с людьми должны как-то делиться прибылью предприятия. Потому что они же не одни там добавочную стоимость создают», — заявил Трутнев в среду на форуме «ProДФО — Хабаровский край».Он сообщил, что представит свои предложения Михаилу Мишустину.
«Мы же внимательно смотрим за обстановкой, что людей больше всего напрягает сегодня. Пожалуй, первой строчкой в таком общем рейтинге проблем люди называют рост цен. Правительство РФ сейчас предпринимает достаточно большие меры для того, чтобы рост цен сдерживать. Но тем не менее мы с вами должны понимать, что просто взять и заморозить цены в РФ у нас не получится. Если мы это сделаем, мы просто выпадем из мировой экономики, вернемся к Советскому Союзу и будем двигаться в направлении экономического кризиса», — добавил Трутнев.Интересно, а рост каких зарплат он имел в виду, «белых», или «серых»?
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