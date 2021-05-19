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Спустя год ФНС не может списать задолженность с расчетного счета

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Рубрика Право
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При пропуске срока вручения решения о доначислениях, выявленных в ходе налоговой проверки, ФНС не сможет списать задолженность в бесспорном порядке за счет денежных средств или имущества.

Такой вывод сделан в постановлении АС Западно-Сибирского округа от 12.03.2021 по делу № А27-1723/2020.

Решение о доначислениях, выявленных в ходе налоговой проверки, должно быть вручено компании в течение 5 дней. Через месяц решение вступает в силу (суд иногда еще дает сверху 2 недели «на прогон апелляционной жалобы», если ее подали в последний день, но срок считается именно месяц, по АПК). Через 20 дней после вступления в силу ФНС должна вынести требование об уплате задолженности. При его неисполнении в течение 2 месяцев налоговики могут заблокировать расчетный счет компании и списать деньги в бесспорном порядке.

Из дела № А27-1723/2020 следует, что после выездной налоговой проверки ФНС вынесло решение о доначислении налога, пени и штрафа. Решение было вынесено 06.11.2018, а вручено организации только 05.09.2019. Требование об уплате задолженности было составлено 16.10.2019, а 11.11.2019 ФНС вынесла решение о принудительном взыскании задолженности за счет денежных средств и имущества.

Организация оспорила действия ФНС, так как был пропущен срок бесспорного взыскания. Суд встал на сторону компании.

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