Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

В пандемию участились кражи с банковских счетов граждан

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банковские карты
Версия для печати

За пандемийный год количество краж с банковских счетов россиян выросло почти на треть, достигнув 42 тыс.

Больше всего такого рода преступлений фиксируется в Удмуртии, Вологодской области и Карелии, пишут «Известия» со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

Почти 70% всех мошенничеств совершены с использованием информационных технологий. За последний год их стало больше на треть, а общее число таких преступлений достигло 136 тыс. В 17,2 тыс. случаях жертвами стали пенсионеры, а в 1,7 тыс. — несовершеннолетние.

В ЦБ заявили, что для противодействия телефонному мошенничеству вместе с операторами мобильной связи, Роскомнадзором и другими ведомствами ведут работу в сфере нормативного регулирования. Это борьба с подменными номерами, создание системы обмена информацией между банками и операторами мобильной связи.

📌 Реклама
Онлайн-курс
ИП и самозанятые: налоги, отчетность, проверки
Всё, что нужно знать, чтобы начать своё дело правильно
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама