В пандемию участились кражи с банковских счетов граждан

За пандемийный год количество краж с банковских счетов россиян выросло почти на треть, достигнув 42 тыс.

Больше всего такого рода преступлений фиксируется в Удмуртии, Вологодской области и Карелии, пишут «Известия» со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

Почти 70% всех мошенничеств совершены с использованием информационных технологий. За последний год их стало больше на треть, а общее число таких преступлений достигло 136 тыс. В 17,2 тыс. случаях жертвами стали пенсионеры, а в 1,7 тыс. — несовершеннолетние.

В ЦБ заявили, что для противодействия телефонному мошенничеству вместе с операторами мобильной связи, Роскомнадзором и другими ведомствами ведут работу в сфере нормативного регулирования. Это борьба с подменными номерами, создание системы обмена информацией между банками и операторами мобильной связи.