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Цитируете другое СМИ? Убедитесь, что есть инфа о его главреде. А то накажут вас

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Рубрика Законопроекты
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Законодатели хотят ужесточить правила цитирования СМИ друг друга. Так, если главный редактор процитированного СМИ не может быть найден и наказан за размещение ложной, порочащей или запрещенной информации, то за это хотят наказывать редакцию СМИ, которое разместило цитату.

Законопроект № 978471-7 с поправками в Закон «О СМИ» приняли в третьем чтении.

А именно, в статье 57, об освобождении от ответственности, в пункте 6 ч. 1 хотят изменить формулировку.

«Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо наносящих вред здоровью и (или) развитию детей, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста».

В действующей редакции п. 6 выглядит так:

«Если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации (за исключением случаев распространения информации, указанной в части шестой статьи 4 настоящего Закона), которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации».

Будет выглядеть так:

«Если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, в том числе сетевым изданием (за исключением случаев распространения информации, указанной в части шестой статьи 4 настоящего Закона), главный редактор которого может быть установлен и привлечен к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации».

В СМИ уже пишут, что, получается, если главного редактора издания-первоисточника найти не смогут — будут привлекать к ответственности редакцию издания, которое процитировало ложную, запрещенную или порочащую информацию.

Есть мнение, что все не так уж плохо. СМИ, как правило, указывают информацию о главном редакторе. Вот пример «Интерфакса»:

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