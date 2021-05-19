Работодатель получил персональные данные сотрудника, который задолжал налоги? Налоговики разъяснили, что нарушения нет

Налоговики разъяснили, что сведения о задолженности граждан к налоговой тайне не относятся. Как и сведения об ИНН.
Пишет Сергей Кошелев, в прошлом руководитель УФНС по Владимирской обл., а ныне руководитель проекта «АналогиЯ» на своей странице в Facebook.
«Работодатель — как мотиватор, внештатный налоговый инспектор. Да и данные Ваши не такая уж и налоговая тайна...
ФНС РФ разъяснила, что налоговую тайну составляют любые полученные инспекцией, органами внутренних дел, следственными органами, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о гражданине, за исключением:
- сведений об ИНН;
- сведений о нарушениях законодательства о налогах и сборах (в том числе суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам) и мерах ответственности за эти нарушения.
Следовательно, сведения о задолженности конкретного гражданина не относятся к налоговой тайне.
Что касается передачи персональных данных, по мнению ФНС, работодатели, равно как и налоговая, являются операторами персональных данных своих сотрудников. Следовательно, получение работодателем от инспекции таких личных данных как фамилия, имя и отчество сотрудника, имеющего задолженность по налогам и сборам (пеням, штрафам), не может являться неправомерным раскрытием его персональных данных, право на обработку которых уже имеется у работодателя в силу положений трудового законодательства.
Действия налоговых органов по информированию работодателя о наличии задолженности сотрудников перед бюджетом направлены на сокращение и досудебное урегулирование таких долгов (письмо от 29 марта 2021 г. № ПА-3-24/2335@)».
В комментариях пишут:
«Так оператор оператором, а давить на сотрудника не должен и права не имеет».
Кто-то предположил, что в случае госслужащих могут популярно сотруднику объяснить, в чем он неправ:
«Не имеет, но если сотрудник — госслужащий, то работодатель может ему объяснить, что негоже службу позорить»
А кто-то пишет, что вполне все логично:
«Думаю, это логично, так как приставы также информируют о задолженности сотрудников и исполнения производства; банки в области коллекторства извещают работодателей. Также, лучше узнать заранее о долгах сотрудника, чем потом это переложат на голову работодателю».
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