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Компанию оштрафовали на 10 млн рублей за неприменение ККТ при расходных операциях

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Рубрика Онлайн-кассы
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Компанию, занимающуюся перепродажей автотранспорта, оштрафовали за неприменение ККТ при выплате денег физлицам за купленные у них машины. Сумма штрафа составила кругленькую сумму — 10 233 750 рублей.

Организация пыталась оспорить штраф и дошла даже до Верховного суда. Но дело проиграла во всех инстанциях.

Налоговая инспекция при проверке общества нашла выплату физлицам на основании расходных кассовых ордеров без применения контрольно-кассовой техники. Эти деньги платились за транспортные средства, приобретенные для целей их последующей перепродажи. За это компанию и оштрафовали.

Ссылка на письмо ФНС, в котором пояснялось, что при выплатах по договорам ГПХ можно не применять ККТ, судами принята в расчет не была. Судьи согласились с мнением налоговиков, что общество неверно его истолковало.

Снизить штраф суд тоже отказался, поскольку компания неоднократно привлекалась к административной ответственности, в том числе и за неприменение ККТ.

Верховный суд отказался пересматривать дело.

Определение № 308-ЭС21-3553 от 14.04.2021 г.

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