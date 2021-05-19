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Вакцинация может быть общеобязательной, считает Медведев

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Рубрика Общество. Люди. События
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Дмитрий Медведев выразил мнение, что вакцинация, хоть и строится на добровольных началах, иногда может быть и общеобязательной. Если того требуют государственные интересы.

Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 3/4: вакцинация правом», пишет «ТАСС».

«Мне кажется, что позиция, которая была занята целым рядом европейских институтов, вполне разумна, поскольку прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление. Иными словами, мы исходим из добровольности прививок, но иногда в государственных интересах, интересах защиты подавляющего большинства населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер», — сказал он.

А как тогда быть людям, кому прививка противопоказана? Хроническим больным, сердечникам, детям?

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