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Программу детского туристического кешбэка запустят 25 мая

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Рубрика Учет в туризме
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Программа детского туристического кешбэка будет запущена 25 мая.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента России Владимира Путина заявил, что для 357 тыс. детей будет компенсирована половина стоимости путевок.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило 5 млрд рублей на программу детского туристического кешбэка.

Родители смогут приобретать путевки в детские лагеря по всей стране и в течение пяти дней получать автоматический возврат денежных средств на карту «Мир». Возврат составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.

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