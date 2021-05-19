Программу детского туристического кешбэка запустят 25 мая

Программа детского туристического кешбэка будет запущена 25 мая.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента России Владимира Путина заявил, что для 357 тыс. детей будет компенсирована половина стоимости путевок.
Ранее сообщалось, что правительство России выделило 5 млрд рублей на программу детского туристического кешбэка.
Родители смогут приобретать путевки в детские лагеря по всей стране и в течение пяти дней получать автоматический возврат денежных средств на карту «Мир». Возврат составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.