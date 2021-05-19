Бизнесмены не считают себя защищенными от уголовного преследования

80% опрошенных бизнесменов не считают себя защищенными от незаконного уголовного преследования. Результаты опроса ФСО войдут в доклад Путину.
Такая информация следует из присланного пресс-релиза в нашу редакцию.
Более 10% всех обращений в институт уполномоченных по защите прав предпринимателей связанно с жалобами на необоснованное уголовное преследование. Большая часть из них – по ст. 159 УК (мошенничество).
Количество полученных жалоб на незаконное уголовное преследование с января по апрель включительно 2021 года сократилось почти в 2 раза, по сравнению с прошлым годом. На этот факт обратил внимание Борис Титов на Всероссийской конференции для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Московская область»
«В Московской области по таким обращениям активно ведется взаимодействие с органами прокуратуры. 52% обращений подтвердились, по ним приняты меры прокурорского реагирования, изменены меры пресечения, возвращено изъятое имущество. К сожалению, сотрудничество с органами МВД демонстрирует намного более низкий показатель реагирования: всего 15%», – отметил Титов.
Не зависимо от множества принятых мер по защите предпринимателей от незаконного уголовного преследования, бизнесмены все равно чувствуют себя незащищенными.
По защите прав предпринимателей было принято много изменений, в том числе:
- расширение перечня экономических преступлений, уголовные дела по которым возбуждаются только по заявлению потерпевшего;
- расширение перечня экономических преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены при условии возмещения ущерба
- конкретизированы ограничения по применению к предпринимателям заключения под
- стражу и изъятия предметов и документов.