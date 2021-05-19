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Бизнесмены не считают себя защищенными от уголовного преследования

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Рубрика Общество. Люди. События
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80% опрошенных бизнесменов не считают себя защищенными от незаконного уголовного преследования. Результаты опроса ФСО войдут в доклад Путину.

Такая информация следует из присланного пресс-релиза в нашу редакцию.

Более 10% всех обращений в институт уполномоченных по защите прав предпринимателей связанно с жалобами на необоснованное уголовное преследование. Большая часть из них – по ст. 159 УК (мошенничество).

Количество полученных жалоб на незаконное уголовное преследование с января по апрель включительно 2021 года сократилось почти в 2 раза, по сравнению с прошлым годом. На этот факт обратил внимание Борис Титов на Всероссийской конференции для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Московская область»  

«В Московской области по таким обращениям активно ведется взаимодействие с органами прокуратуры. 52% обращений подтвердились, по ним приняты меры прокурорского реагирования, изменены меры пресечения, возвращено изъятое имущество. К сожалению, сотрудничество с органами МВД демонстрирует намного более низкий показатель реагирования: всего 15%», – отметил Титов.

Не зависимо от множества принятых мер по защите предпринимателей от незаконного уголовного преследования, бизнесмены все равно чувствуют себя незащищенными.

По защите прав предпринимателей было принято много изменений, в том числе:

  • расширение перечня экономических преступлений, уголовные дела по которым возбуждаются только по заявлению потерпевшего;
  • расширение перечня экономических преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены  при условии возмещения ущерба
  • конкретизированы ограничения по применению к предпринимателям заключения под
  • стражу и изъятия предметов и документов.
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